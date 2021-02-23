 

В Израиле создали искусственный интеллект, способный выдвигать научные гипотезы

23.02.2021, 4:38, Новости дня
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Достижения современной вычислительной техники добрались и до научной сферы. Израильские ученые утверждают, что им удалось создать искусственный интеллект, который сам способен выдвигать гипотезы.

На самом деле, это очень сложный процесс. Для того чтобы сделать какое-то профессиональное предположение, мало даже получить самое лучшее образование. Но вычислительная машина способна обрабатывать огромные массивы информации, анализировать ее и находить закономерности.

По словам создателей израильского искусственного интеллекта, он работает в области теории чисел. То есть, он занимается одной из самых сложных работ. Выдвинутые им гипотезы, конечно же, нужно проверять, доказывать или опровергать. Но кто сказал, что этим также не сможет заняться машина?



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