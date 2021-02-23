Верховный суд США не стал рассматривать иск порноактрисы против Трампа

23.02.2021, 4:10, Новости дня

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Бывшей модели и порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стэфани Клиффорд) отказано в рассмотрении иска против экс-президента США Дональда Трампа о клевете, сообщил Верховный суд страны.

Верховный суд сообщил об этом без объяснения подробностей решения, передает РИА «Новости».

В 2018 году вокруг Дэниэлс разгорелся скандал – ее защита потребовала допросить Трампа с целью выяснить, известно ли ему о том, что в 2016 году его адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тыс. долларов в обмен на обещание не разглашать конфиденциальную информацию.

Дэниелс также заявляла, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о связи с Трампом. Трамп обвинил ее во лжи. Женщина подала против Трампа иск о клевете, но суд в Нью-Йорке отказал ей в рассмотрении.