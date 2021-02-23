Данилюк: Появились основания надеяться, что Коломойский будет осужден в Украине

23.02.2021, 2:46, Новости дня

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Понести ответственность за вывод денег вкладчиков из “ПриватБанка” и компенсировать ущерб государству должны как его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, так и менеджмент банка, считает экс-глава Минфина Александр Данилюк. Об этом он заявил в Facebook, комментируя задержание в Борисполе одного из фигурантов по делу “ПриватБанка”.

“Прошло более четырех лет (после национализации “ПриватБанка”. – “ГОРДОН”) – и вот наконец мы видим первые реальные действия власти по привлечению к ответственности тех, кто выводил деньги вкладчиков из “ПриватБанка”, – написал он.

Данилюк заявил, что он непосредственно занимался национализацией “ПриватБанка”, инициировал судебные процессы за пределами Украины и добился заморозки активов Коломойского по всему миру по решению Лондонского суда.

“В Украине ситуация была другая. Все иски и расследования блокировались генеральным прокурором, судами и соратниками Коломойского во властных кабинетах. Но сегодняшние события дают основания надеяться, что появляется перспектива осуждения Коломойского и в Украине”, – написал Данилюк.

По его мнению, в Украине Коломойский “чувствовал себя в безопасности, а за пределы боялся выехать из-за боязни ареста, инициированного американской Фемидой”.

“Но с сегодняшнего дня ему и в Украине, похоже, тоже ничего хорошего не светит”, – считает Данилюк.

https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10225122474107481

22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию и не дали покинуть территорию страны самолету, на котором находился бывший замглавы правления “ПриватБанка”. В НАБУ не назвали имени, но “Украинская правда” писала, что речь идет о Владимире Яценко, который был заместителем председателя правления “ПриватБанка” в 2016 году.

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала ему подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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