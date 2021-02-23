 

Япония оценила продление СНВ-3

23.02.2021, 2:20, Новости дня
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Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США позволит расширить структуру контроля над вооружениями, включив в нее и другие страны, сообщил заместитель министра иностранных дел Японии Эйитиро Васио.

«Япония приветствует продление ДСНВ. Мы выражаем надежду, что это позволит создать более широкую структуру контроля над вооружениями, включающую не только США и Россию, но и другие страны, а также охватывающую больший диапазон оружейных систем», – пеердает слова Васио ТАСС.

В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. РФ и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.



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