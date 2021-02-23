Стало известно, сколько выдерживает видеокарта на майнинге

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23.02.2021, 1:00, Новости дня
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Майнинг криптовалют – весьма напряженный процесс, который быстро изнашивает даже самые мощные и «неубиваемые» видеокарты, утверждают эксперты.

Эксперименты показали, что такая видеокарта, как GeForce RTX 2080 Ti, уже через полтора года тяжелой работы «на рудниках» по добыче биткоина или чего-то подобного, придет в полную негодность. Это же настоящая каторга для современных технических устройств, отмечают специалисты.

Кстати, первыми и самыми главными признаками того, что видеокарта вот-вот отдаст концы, является искажение изображения на экране компьютера. Еще одно замечание: никакие адаптеры не позволяют сохранить видеокарту. В лучшем случае, вы лишь ненадолго продлите срок ее эксплуатации.



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