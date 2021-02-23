В 2020-м из-за COVID-19 умерло почти в два раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии – Госстат

23.02.2021, 0:56, Новости дня

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В 2020 году от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерло 20 709 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе – декабре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерло 616 835 человек. В частности:

от ишемической болезни сердца – 284 997;

от злокачественных новообразований – 77 161;

от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 78 140;

от болезней органов пищеварения – 24 215;

от гриппа и пневмонии – 11 358;

от болезней нервной системы – 4345;

от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, – 2868;

от туберкулеза – 2886;

от болезней мочеполовой системы – 2661;

от сахарного диабета – 2116.

От внешних причин за январь – декабрь 2020 года умерло 28 062 украинца. В том числе:

в результате транспортных несчастных случаев погибло 3569 человек;

от случайного утопления и погружения в воду – 1468;

от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени, – 1133;

от случайного отравления ядовитыми веществами – 1570;

от случайного отравления и действия алкоголя – 2107;

причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;

погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1330.

В течение 2020 года, по данным Госстата, численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек.

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в Украине в 3,5 раза ниже, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, страна находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 млн человек.

По состоянию на утро 22 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, более 25 тыс. заболевших умерли, 1,15 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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