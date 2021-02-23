Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

23.02.2021, 0:32, Новости дня

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Россия гордится боеспособностью своих Вооруженных сил, сообщил президент страны Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

Президент отметил, что «современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно». Он подчеркнул, что российские «армия и флот умеют это делать», страна «гордится их боеспособностью», передает РИА «Новости».

По словам Путина, День защитника Отечества – символом мужества. Он заявил: «Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться». Он заверил, что эти заветы помнят, как помнят и «подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю».

Путин подчеркнул, что история РФ наполнена примерами героизма предков, поэтому в стране «крепки традиции патриотизма» и «прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками – армией и флотом». Президент заявил: «Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие». Однако для военных «это чувство приобретает особый смысл», так как «на первый план» их жизни «выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины», сказал он.

Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно, как на учениях, так и в боевых условиях, а интерес молодежи к воинским специальностях свидетельствует об укреплении авторитета российских Вооруженных сил. Путин указал, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, в этом заслуга их командиров.

«Офицеры – это оплот армии и флота», – сказал Путин, добавив, что от них «зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы». Он заявил: «Наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга».

Напомним, Волонтеры Победы предложили жителям РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья присоединиться к проекту «Письмо Победы», чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества.