 

Sony снижает цены в России

23.02.2021, 0:06, Новости дня
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Фирменный онлайн-магазин Sony, работающий на российского покупателя, объявил о снижении цен на различные товары. Акция получила название распродажи по праздникам. В рамках объявленного мероприятия некоторые изделия электроники можно будет приобрести со скидкой до 23 тысячи рублей. Смартфоны станут дешевле примерно на 15 тысяч.

Также подешевеют телевизоры, аудиотехника, многие аксессуары и другие виды товаров, сообщают представители Sony.

Во время акции новую модель смартфона Xperia 1 от Sony можно будет приобрести за 59 990 рублей. Обычная же стоимость гаджета составляет 74 990 рублей. Xperia 5, стоившая 64 990 рублей, будет продаваться также на 15 тысяч дешевле. Домашние аудиосистемы Bluetooth потеряют в цене 12 тысяч.



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