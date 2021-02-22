 

ЕС и США захотели «доказать всему миру» превосходство демократии

22.02.2021, 23:38, Новости дня
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В ходе видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась необходимость доказать миру превосходство демократии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он сообщил, что с Блинкеном состоялась «очень позитивная и насыщенная дискуссия». В частности, стороны обсудили, как «гарантировать себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, восстановлении экономики, смягчении последствий изменения климата и распространении в мире демократии и прав человека». 

Боррель заявил, что «демократии брошен вызов в современном мире, идут споры о том, какая система лучше отвечает запросам людей». «Мы должны доказать всему миру, что демократия работает лучше любой другой системы», – приводит его слова ТАСС.

Глава европейской дипломатии рассказал, что обсуждались и «вызовы, включая отношения с Россией и Китаем», на которые Запад намерен ответить. Боррель указал, что, развивая торговое сотрудничество с Китаем, ЕС ведет «с ним диалог по отдельным трекам – по вопросам прав человека и гражданских свобод, в частности в Гонконге». По мнению Борреля, готовность Китая к обсуждению «является значительным отличием в подходах Китая и РФ к данной проблеме».

Боррель назвал переговоры с Блинкеном «очень позитивными и душевными». Глава европейской дипломатии заявил: «Мы чувствуем, что готовы идти дальше политических соображений, и смотрим друг на друга как на самых лучших партнеров».

Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при новой вашингтонской администрации. Путь для восстановления отношений между Вашингтоном и Брюсселем уже заявлен – сплочение союзнических рядов, продвижение западной демократической модели, поддержка либеральных ценностей, борьба с торговыми барьерами.



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