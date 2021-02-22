Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером

22.02.2021, 23:38, Новости дня

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Ираклий Гарибашвили назначен главой грузинского правительства, соответствующее распоряжение подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, информирует ее администрация.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии», – приводит РИА «Новости» текст президентского распоряжения. В составе кабмина произошли изменения: министром инфраструктуры стал Ираклий Карселадзе, министром обороны – Джуаншер Бурчуладзе. Прежде главой минобороны был сам Гарибашвили.