Ученые обнаружили новый вид змей в Мьянме

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22.02.2021, 23:12, Новости дня
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Совместную экспедицию на территории Мьянмы организовали ученые из франкфуртского Исследовательского института Зенкенберга, а также Университета Восточного Янгона. Их целью было исследовать ранее малоизученные территории, которые расположены в пределах этой далекой азиатской страны.

Поездка удалась, так как она позволила сделать ряд новых открытий, говорят ученые. В частности, в Тханльине им встретился ранее неизвестный вид змей, которым дали название Myanophis.

У этих рептилий короткий хвост и совершенно гладкая спина. Подобные особи встречаются в заболоченных местностях и на рисовых полях, уточняют специалисты по живой природе. Но в данном случае змею обнаружили неподалеку от университетского города.



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