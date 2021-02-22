Ученые пояснили, откуда на Марсе электрические разряды

22.02.2021, 23:12, Новости дня

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Электрические разряды в атмосфере, как известно, возникают из-за накопления статического напряжения. Оказалось, гром и молния возможны не только на Земле, но и на Марсе. Причем, на Красной планете молнии могут сверкать значительно чаще.

Исследователи из Орегонского университета (США) решили повнимательнее присмотреться к данному явлению. Они пришли к выводу, что высокая грозовая активность является следствием сильных и частых пылевых бурь.

Данную гипотезу проверили в процессе лабораторных экспериментов. Быстро движущиеся частички пыли действительно позволяют накапливать большое количество статического электричества, которое потом приводит к появлению грозовых разрядов.