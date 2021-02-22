 

Таран: За каждым предприятием, которое выполняет гособоронзаказ, стоят интересы определенных групп

22.02.2021, 23:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вопрос выполнения военно-оборонных заказов в стране политизирован, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о выполнении бюджета за 2020 год, передает корреспондент “ГОРДОН”. 

“Гособоронзаказ на 2020 год был выполнен на 99,5%, а политические спекуляции, что он был выполнен, но не по тем пунктам, – этот вопрос политизирован, и за каждым предприятием, которое выполняет военно-оборонный заказ, стоят интересы определенных групп. Кто-то что-то недополучил – ну, мне очень жаль, что Минобороны с ВСУ решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы”, – заявил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в 2020 году решили потратить 1,3 млрд грн на бронеавтомобили типа “Козак”, хотя, по некоторым данным, они на 30–40% дороже аналогов, Таран заявил, что потребности армии определяет не Минобороны, а Вооруженные силы Украины.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 февраля 2020 года предусмотрел на выполнение годового гособоронзаказа 25,848 млрд грн, на 16% больше, чем в 2019 году.

В конце декабря 2020 года Таран отчитывался о выполнении гособоронзаказа на 99,5%. По его словам, благодаря этому в 2021 году украинская армия получит вооружение и военную технику на сумму свыше 10 млрд грн.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для ВСУ, в частности закупку ракетного комплекса “Нептун”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / У парламентской фракции “Слуга народа” появилось свое мобильное приложение

24.06 / Украинский индекс ставок по годовым депозитам в гривне впервые опустился ниже 10% – НБУ

25.07 / Порошенко раскритиковал Зеленского за отсутствие плана по Донбассу

11.08 / Рубль вырос к доллару и евро

12.11 / Иранские запасы урана в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой – доклад МАГАТЭ

15.12 / Два министра подали в отставку – Разумков

30.07 / В Харькове из ТРЦ эвакуировали 4 тыс. человек из-за сообщения о минировании

25.10 / Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море

12.09 / Боевики в течение суток соблюдали перемирие – штаб ООС

17.11 / В Израиле заявили о «теплом» телефонном разговоре Нетаньяху с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска