Таран: За каждым предприятием, которое выполняет гособоронзаказ, стоят интересы определенных групп

22.02.2021, 23:08, Новости дня

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Вопрос выполнения военно-оборонных заказов в стране политизирован, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о выполнении бюджета за 2020 год, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Гособоронзаказ на 2020 год был выполнен на 99,5%, а политические спекуляции, что он был выполнен, но не по тем пунктам, – этот вопрос политизирован, и за каждым предприятием, которое выполняет военно-оборонный заказ, стоят интересы определенных групп. Кто-то что-то недополучил – ну, мне очень жаль, что Минобороны с ВСУ решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы”, – заявил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в 2020 году решили потратить 1,3 млрд грн на бронеавтомобили типа “Козак”, хотя, по некоторым данным, они на 30–40% дороже аналогов, Таран заявил, что потребности армии определяет не Минобороны, а Вооруженные силы Украины.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 февраля 2020 года предусмотрел на выполнение годового гособоронзаказа 25,848 млрд грн, на 16% больше, чем в 2019 году.

В конце декабря 2020 года Таран отчитывался о выполнении гособоронзаказа на 99,5%. По его словам, благодаря этому в 2021 году украинская армия получит вооружение и военную технику на сумму свыше 10 млрд грн.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для ВСУ, в частности закупку ракетного комплекса “Нептун”.

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