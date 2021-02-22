 

Умерла актриса Екатерина Градова

22.02.2021, 22:45, Новости дня
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Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны», скончалась на 75-м году жизни, сообщила ее дочь Мария Миронова.

«Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни… Сердце разрывается», – написала Миронова на своей странице в Instagram.

В свою очередь глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что актрисе могут увековечить памятник в столице, если появятся обращения.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

«Жаль, очень красивая, талантливая… Конечно, если поступит такое обращение, а я думаю, что поступит, от театра скорее всего, наверняка будет обращение, и ее дочка Мария Миронова наверняка будет активно этим заниматься. Но я и Мосгордума – мы поддержим это обращение», – цитирует РИА «Новости» Герасимова.

Екатерина Градова – советская актриса театра и кино. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны».

Также актриса сыграла в «Маленьких комедиях большого дома», «Пеппи Длинный чулок» и «Место встречи изменить нельзя». С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.



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