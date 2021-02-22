 

Гендиректору «ТГК-2» предъявили обвинение

22.02.2021, 22:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генерального директора энергетической компании «ТГК-2» Надежду Пинигину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, заявили в Архангельском областном суде.

Также Пинигина обвиняется в налоговых преступлениях. По версии следствия, обвиняемая намеревалась получить монопольные права на рынке в Архангельской области, передает РИА «Новости».

Помимо этого, следствие считает, что с 2018 по 2020 годы действия фигурантов дела несли угрозу энергобезопасности всего региона.

Кроме того, Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал гендиректора АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать Заикину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 17 апреля», – говорится в сообщении суда.

Заикин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов.

Ранее в субботу сообщалось, что руководство ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго» задержали за разорение «Архоблэнерго», ущерб составил 350 млн рублей.

«Территориальная генерирующая компания – 2» на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Новая антенна Amazon позволяет передавать данные со скоростью до 400 Мбит/с

11.08 / Врач пояснил, как избежать второй волны COVID-19

14.11 / Apple делает новые успехи на мировом рынке планшетов

30.07 / Москва раскритиковала США за вооружение Косово

22.11 / Второй тур голосования на местных выборах завершился на Украине

25.07 / В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо»

10.09 / Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

15.10 / Президент Кыргызстана назначил нового премьер-министра

05.02 / Футболист «Порту» потерял сознание в столкновении с российским вратарем

12.07 / СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска