Гендиректору «ТГК-2» предъявили обвинение

22.02.2021, 22:24, Новости дня

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Генерального директора энергетической компании «ТГК-2» Надежду Пинигину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, заявили в Архангельском областном суде.

Также Пинигина обвиняется в налоговых преступлениях. По версии следствия, обвиняемая намеревалась получить монопольные права на рынке в Архангельской области, передает РИА «Новости».

Помимо этого, следствие считает, что с 2018 по 2020 годы действия фигурантов дела несли угрозу энергобезопасности всего региона.

Кроме того, Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал гендиректора АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать Заикину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 17 апреля», – говорится в сообщении суда.

Заикин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов.

Ранее в субботу сообщалось, что руководство ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго» задержали за разорение «Архоблэнерго», ущерб составил 350 млн рублей.

«Территориальная генерирующая компания – 2» на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.