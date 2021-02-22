Компанию Google Stadia обвиняют в обмане

22.02.2021, 22:20, Новости дня

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Как стало известно, в суд Нью-Йорка поступил иск против компании Google Stadia, которую целая группа потребителей обвиняет в обмане. Из заявления следует, что платформа ввела их в заблуждение, сообщив, что все игры поддерживают качество изображения 4К.

Поверив рекламе, люди заплатили деньги за различные продукты. Однако ожидаемого качества они не получили. Некоторые геймеры покупали оборудование по предоплате. Набор Stadia Founder’s Edition, например, обошелся каждому из них в 130 американских долларов. Но на самом деле он вовсе не стоил таких денег именно из-за отсутствия заявленного качества, отмечают истцы.

В частности, 4К обеспечивали не во всех играх. Если же у пользователя интернет не поддерживал высокую скорость, качество также автоматически снижалось.