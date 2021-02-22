 

Apple решил поверить приложения с неоправданно высокими ценами

22.02.2021, 22:20, Новости дня
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 Как сообщили в компании Apple, в ближайшее время магазин приложений App Store ожидает глубокая проверка. Владельцев платформы беспокоит тот факт, что некоторые разработчики программных продуктов ставят неоправданно высокие цены, что может ввести в заблуждение пользователей по поводу сложности и качества предлагаемого товара.

Ранее стало известно об удалении приложения Parler из списка продаж. Apple разослал письма своим клиентам, сообщая, что фирменная торговая платформа App Store останется безопасной и надежной площадкой для реализации только качественных цифровых продуктов.

Компания принесла извинения за случаи, когда цена предлагаемого продукта вовсе не соответствовала его качеству. В дальнейшем она пообещала бороться с такими явлениями.



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