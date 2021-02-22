Парламент Грузии утвердил новое правительство

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22.02.2021, 22:16, Новости дня
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Парламент Грузии 22 февраля утвердил состав нового правительства. Его возглавит 38-летний Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщили “Новости Грузии”.

За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали “против”. Для выражения доверия необходимо 75 голосов.

В правительстве назначили двух новых министров: министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, возглавил его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Гарибашвили уже был главой грузинского правительства, это было в 2013–2015 годах. Это первый случай в истории Грузии, когда одного и того же человека дважды назначают премьер-министром, сообщило издание.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля. О своем решении он заявил на специальном брифинге в аппарате правительства. Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении главы оппозиционного “Единого национального движения” Ники Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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