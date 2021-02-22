Хомчак о расхождении данных по обстрелам с ОБСЕ: Я думаю, правда где-то посредине

22.02.2021, 22:16, Новости дня

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У ОБСЕ и Вооруженных сил Украины разные методы подсчета нарушений перемирия на Донбассе, но на 90% их данные сходятся, сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент “ГОРДОН”.

В ответ на вопрос журналиста, почему в отчете ОБСЕ указано больше обстрелов, чем в официальных данных пресс-центра операции Объединенных сил, Хомчак подчеркнул, что полностью доверяет информации, которую дает его подчиненные.

“Я не имею права не доверять ни солдату, ни командиру отделения, ни командиру взвода, ни командиру батальона, ни командиру бригады”, – отметил он.

Хомчак напомнил, что у ОБСЕ свой способ подсчета, который отличается от методов ВСУ.

“Они считают взрывы, считают по видеокамерам. Они не считают справа-слева, они считают в целом, в каком районе они что-то слышат. Я думаю, что правда где-то находится посредине. К кому относится определенный взрыв или выстрел, который слышало ОБСЕ – мы стараемся после каждого их отчета анализировать, накладывать на карту, сравнивать с ситуацией. И процентов на 90% оно сходится”, – рассказал он.

Министр обороны Андрей Таран добавил, что когда он работал руководителем украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, то часто спорил с ОБСЕ по этому поводу.

“Я говорю – что ж вы не пишете, откуда был этот обстрел. Они говорят – это не входит в наши обязательства, мы фиксируем сам факт, а кто стрелял – это не к нам. Хотя во многих случаях это очевидно”, – рассказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в 2020 году 153 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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