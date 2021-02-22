Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике

22.02.2021, 21:30, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь экономике республики, отметив, что «деньги не выброшены на ветер».

«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, передает ТАСС.

В свою очередь Путин отметил, что уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и РФ остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.

В понедельник главы РФ и Белоруссии встретились для переговоров в Сочи.