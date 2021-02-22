 

Германские пивовары уничтожили из-за пандемии продукции на миллионы евро

22.02.2021, 21:30, Новости дня
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В Германии производители пива были вынуждены утилизировать миллионы литров продукции из-за пандемии коронавируса. Стоимость товара исчисляется миллионами евро, уничтоженная продукция уже исчерпала срок годности, сообщил Германский союз пивоваров (DBB).

Отрасль оказалась в очень тяжелой ситуации в связи с тем, что пивоварни не считаются точками общепита и получают существенно меньший объем госпомощи по сравнению с закрытыми барами и ресторанами, передает ТАСС.

Как отметили в DBB, пивовары относятся к ограничениям на фоне распространения COVID-19, однако просят правительство Германии представить конкретную стратегию открытия гастрономических точек. Уточняется, что в 2020 году германские производители пива продали году 8,7 млрд литров продукции, что на 508 млн литров меньше, чем в 2019 году. Финансовую поддержку при этом не получили порядка 1,5 тыс. производств.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.

Ранее Меркель заявила, что в стране обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболевания в стране радуют. В ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 2,39 млн случаев коронавируса, 2,2 млн выздоровели.



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