Стала известна дата официальной презентации смартфона Realme GT

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22.02.2021, 21:26, Новости дня
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5G-флагман компании Realme, получивший краткое название GT, выйдет на рынок после официальной презентации, которую производитель проведет четвертого марта.

Напомним, что речь идет о продвинутой версии нового смартфона, в которой, разумеется, обеспечена поддержка формата беспроводной связи 5G. Пока же в сети опубликована информация, что новый китайский гаджет получит AMOLED-экран с размером диагонали 6,8 дюйма, на котором частота обновления картинки составит 120 Гц.

Также Realme установит в своем новом флагмане процессор Snapdragon 888. Предполагается наличие сверхскоростной оперативной памяти, объем которой в данном случае будет равняться 12 Гб. А вот основная память с показателем 256 Гб выглядит сегодня скромно для устройств такого класса.



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