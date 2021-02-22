 

Евродепутат: Визит Борреля в Россию был катастрофой

22.02.2021, 21:22, Новости дня
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Визит высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву был “катастрофой”. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии “Что делать с Россией?”, которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в YouTube.

“Визит Жозепа Борреля был очень болезненным для всех нас. У меня нет слов, чтобы передать глубину нашего разочарования результатом. Это был не просто провал, как вы сказали, это была катастрофа. PR-катастрофа для нас всех. Если собираешься встречаться с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым, лучше хорошо подготовься. Более того, если идешь на пресс-конференцию и чувствуешь, что на тебя нападают, постарайся это прекратить. Или скажи ему прямо, что так не пойдет. А просто выслушивать вопросы, пытаться быть вежливым или реагировать на всякий бред – это просто недопустимо. Никто из нас так и не понял, какой была стратегия визита Борреля. Если ты и правда хочешь перезагрузки отношений, нужно иметь повестку дня и сформулировать условия”, – сказала политик.

Глава евродипломатии находился с визитом в Москве 4–6 февраля. Боррель встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднимал вопросы отношений России и Евросоюза, преследования оппозиционера Алексея Навального и “настаивал на уважении территориальной целостности” Украины.

После визита 7 февраля Боррель заявил, что Россия не хочет использовать возможности для улучшения отношений с Европейским союзом.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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