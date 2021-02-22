Принц Уильям проведал 99-летнего дедушку, принца Филиппа: Он в порядке

22.02.2021, 21:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский принц Уильям посетил в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне дедушку, супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом 22 февраля пишет Associated Press.

Уильяма спросили о самочувствии 99-летнего Филиппа, когда он посетил центр вакцинации против коронавируса на востоке Англии.

“Да, с ним все в порядке, за его состоянием наблюдают”, – сказал Уильям и подмигнул, отмечает AP.

Принц Филипп был госпитализирован вечером 16 февраля из-за плохого самочувствия. Ожидается, что он проведет в больнице несколько дней. Госпитализация Филипп не связана с коронавирусом, сообщал королевский редактор телеканала ITV Крис Шип.

9 января Елизавете II и принцу Филиппу сделали прививки от COVID-19. Инъекции им вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Эксперты в области здравоохранения говорили, что, если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора.

Филипп женился на тогдашней принцессе Елизавете в 1947 году. У принца Филиппа и королевы Елизаветы II четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. В 2017 году Филипп ушел из госслужбы.

—