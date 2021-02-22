 

СНБО ввел санкции против компании жены президента “Киевгорстроя”

22.02.2021, 21:22, Новости дня
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В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны, одобренный президентом Украины Владимиром Зеленским, вошла компания Klodius Investments Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Она принадлежит супруге президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира – гражданке Кипра Оксане Кушнир. Об этом 22 февраля он рассказал LIGA.net.

“Работу и бизнес-дела мы ведем отдельно, у нас есть брачный договор. Моя жена действительно является владелицей вышеуказанной компании”, – заявил Кушнир.

Санкции предусматривают блокирование активов компании, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств. Под запрет также подпадает выдача и аннулирование действующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами T7-ABC (sn 203). Срок действия санкций составляет три года, говорится в сообщении.

“Насколько мне известно, внесение компании в санкционные списки является ошибочным. Я не знаю причин, по которым это случилось”, – отметил Кушнир.

По его словам, сейчас готовят иски в суд о приостановлении действия соответствующего указа в части, касающейся компании Klodius Investments Limited.

По данным Opendatabot 18 февраля компания Klodius Investments Limited вышла из числа собственников еще двух компаний – ТОВ “МОНОЛІТ БУД” и ТОВ “ПАНЕЛЬ БУД КОНСТРАКШН”. Активы компании выкупила кипрская компания Аріалті Аіф Ві. Сі. Ай. Сі. Лтд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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