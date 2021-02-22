Грузин оскорбили заявления литовского депутата о потере Абхазии и Южной Осетии

22.02.2021, 20:36, Новости дня

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Грузинские политики и жители республики обрушились с резкой критикой на председателя комитета по внешним делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, заявившего, что вслед за «потерей территорий» Грузии «грозит потеря будущего», если политическая элита не объединится, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Свое заявление Павильонис сделал на переговорах с властями и оппозицией Грузии. Общественность оценила слова литовского депутата как вмешательство во внутренние дела страны. Так, пользователи соцсетей написали, что Литва «стала врагом» и призвали МИД Грузии «жестко ответить» на «постыдное заявление» Павильониса.

На официальном уровне парламентарий, который не скрывал своих взглядов в поддержку оппозиции Грузии, также раскритикован. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал заявления литовского коллеги «не соответствующими стратегическим и дружеским отношениям двух стран». Кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили отметил, что «заявления литовского гостя полностью неприемлемые для суверенной уважающей себя страны, оскорбительные».

Грузия называет Абхазию и Южную Осетию, чья государственная независимость признана Россией и рядом других стран, «временно оккупированными Россией». Любые иные политические оценки и выражения, особенно от стран-партнеров Грузии, в том числе Литвы, воспринимаются в официальных кругах с осуждением.

Таким образом, назвав Абхазию и Южную Осетию «потерянными» для Тбилиси, литовский депутат нарушил, с точки зрения представителей Грузии, правила дипломатической коммуникации. Современная грузинская политическая культура требует при любом упоминании независимости Южной Осетии и Абхазии уточнения, что это «временное» обстоятельство, отмечается в сообщении.

Известно, что ранее Павильонис активно поддерживал белорусскую оппозицию.