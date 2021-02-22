В зоне ООС после пожара тлеют блиндажи, возможно, есть погибшие

22.02.2021, 20:28, Новости дня

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На Донбассе после пожара тлеют блиндажи, военные пока не могут вскрыть их и попасть внутрь, сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом он рассказал на брифинге, передает корреспондент “ГОРДОН”.

На брифинге журналист спросил, почему не было официального сообщения о двух погибших и одном раненом при пожаре в блиндаже на линии соприкосновения, и предположил, что командование скрывает эту информацию. По его информации, пожар произошел в ночь с 19-го на 20 февраля.

В ответ Хомчак подчеркнул, что воздерживается от голословных заявлений, пока нет точных фактов.

“Когда будут погибшие, будет сообщение. До сих пор еще тушат углубленные блиндажи, никак не могут туда вскрыть и добраться. Был пожар в блиндаже, долго там тлело и горело. Мы начали вчера вскрывать, не смогли, сегодня вскрывают”, – рассказал он.

Хомчак также заявил, что ни одну потерю на протяжении всей войны в украинской армии “от кого-то скрыть невозможно”. “Есть семья, есть могила, есть похороны, есть процедура”, – сказал он и выразил желание, “чтобы вообще инсинуаций не было, что кто-то скрывает какие-то потери”.

Министр обороны Андрей Таран добавил, что сталкивался с аналогичной ситуацией во время пожара в Луганской области, когда также была задержка с сообщением о смерти военнослужащего.

“Сейчас ВСУ не имеют полномочий на проведение досудебного следствия. Погиб военный – и все, мы на этом остановились. В таких случаях военные отходят в сторону и ждут прибытия органов правопорядка, чтобы они проводили расследование. В этом чаще всего причина задержки”, – пояснил он.

По словам Тарана, в этом году был разработан проект закона о военной полиции, в котором для этого органа предусмотрено право на досудебное следствие.

Официальной информации о пожаре на позициях украинской армии на Донбассе и его причинах командование ВСУ не публиковало.

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