“Весна уже близко”. Тихановская анонсировала новые акции протеста в Беларуси

22.02.2021, 20:28, Новости дня

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Бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская 22 февраля в своем Telegram-канале объявила о подготовке к новым протестным акциям в стране.

“За последние месяцы [Александр] Лукашенко не просто довел Беларусь до страшного кризиса, но и стал главной угрозой независимости страны. Мы же видим: он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев. Но весна уже близко”, – заявила Тихановская.

Она отметила, что 25 марта беларусы отмечают День Воли (неофициальный памятный праздник, в честь провозглашения независимости Беларуси в 1991 году).

“Призываю всех беларусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов. Ведь единственная сила, способная остановить распродажу страны, – это народ Беларуси. 25 марта – это день, к которому мы объединяем усилия и заявляем: мы вместе против кризиса и за новую Беларусь”, – добавила Тихановская.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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