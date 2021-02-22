 

“Весна уже близко”. Тихановская анонсировала новые акции протеста в Беларуси

22.02.2021, 20:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская 22 февраля в своем Telegram-канале объявила о подготовке к новым протестным акциям в стране.  

“За последние месяцы [Александр] Лукашенко не просто довел Беларусь до страшного кризиса, но и стал главной угрозой независимости страны. Мы же видим: он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев. Но весна уже близко”, – заявила Тихановская.

Она отметила, что 25 марта беларусы отмечают День Воли (неофициальный памятный праздник, в честь провозглашения независимости Беларуси в 1991 году).

“Призываю всех беларусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов. Ведь единственная сила, способная остановить распродажу страны, – это народ Беларуси. 25 марта – это день, к которому мы объединяем усилия и заявляем: мы вместе против кризиса и за новую Беларусь”, – добавила Тихановская.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / В РФ подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

31.07 / Apple ненадолго стала самой дорогой компанией мира, обогнав саудовского нефтяного гиганта

25.10 / В Минске силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих

30.09 / В Минске помешали танцевальному протесту

16.01 / Норильского чиновника задержали по делу о гибели людей под лавиной

14.10 / Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, Кабмин продлил карантин в Украине, представлен новый iPhone. Главное за день

07.10 / В ходе протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

18.08 / В Минск прилетел самолет, которым, предположительно, пользуется директор ФСБ России – СМИ

23.12 / Россия собралась поставить в США 10 ракетных двигателей

07.09 / Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска