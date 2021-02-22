Французская молодёжь не оценила попыток Макрона достучаться до неё через интернет-челлендж

22.02.2021, 19:44, Новости дня

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Эммануэль Макрон решил выбрать необычный способ напомнить молодым людям о необходимости использовать средства защиты от коронавируса, запустив челлендж с участием популярных видеоблогеров, пишет France 3. Однако пользователи соцсетей возмутились роликом с участием главы государства, передаёт телеканал. Макрону напомнили, что сегодня молодёжь сильнее озабочена недостатком еды и своим бедственным положением, чем способами защиты от инфекции.

Вчера вечером двое этих ютьюберов получили видеосообщение… от Эммануэля Макрона.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Привет вам обоим. Надеюсь, у вас всë в порядке. Так вот, я знаю, что обычно вы специалисты по челленджам.

McFly и Carlito — звëзды интернета, любители самых безумных челленджей. Президент выбрал их, чтобы обратиться к молодëжи. Он бросил им вызов: снять видео, напоминающее о необходимости использования средств защиты.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Сделайте это простое видео, и если оно наберëт десять миллионов просмотров, я вам обещаю: вы придëте сниматься в Елисейский дворец. Десять миллионов просмотров, чтобы помочь нам победить вирус.

MCFLY, видеоблогер: Он не дурак, он не болван, он делает это не просто для того, чтобы доставить нам удовольствие. Очевидно, что у него есть свой интерес.

CARLITO, видеоблогер: Через год будут выборы.

Если McFly и Carlito выглядят сверхвоодушевлёнными, то в социальных сетях мнения о президентской инициативе разделились.

(твиты пользователей)

«Серьëзно, что мы сделали, чтобы в итоге прийти к этому?»

«Не терпится увидеть Макрона в видеоролике McFly и Carlito. Это будет невероятно!»

«Я предлагаю, чтобы за двадцать миллионов просмотров они смогли снять очереди из студентов, которым нечего есть».

По мнению этого обозревателя соцсетей, Эммануэль Макрон неудачно выбрал время для обращения к молодёжи таким необычным способом.

ЖАН МАССЬЕ, ведущий канала Twitch Acropolis: Откровенно говоря, ход президента республики, который пришёл хвалиться видеороликом двух ютьюберов, встречает негативную реакцию, это о многом говорит. Многие молодые люди возвращают президента республики к реальности, в которой они живут, говоря: «Да, средства защиты — это прекрасно, спасибо, мы поняли. Наша реальность — это не средства защиты, наша реальность — это то, что нам нечего есть до конца недели.

Представитель партии «Вперёд, Республика», тем временем, напоминает, что молодые люди получают специальную помощь.

МОД БРЕЖОН, представитель партии «Вперёд, Республика»: Действительно, здесь применяется подход, которые некоторые назовут легкомысленным, однако его охват не менее эффективен. И он не мешает применять меры, уже принятые правительством, для помощи молодёжи.

Несколько недель назад Эммануэль Макрон выбрал в качестве полщадки для высказывания интернет СМИ BRUТ, чрезвычайно востребованное у молодой аудитории. За его интервью следили пять миллионов пользователей.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года.