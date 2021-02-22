Около половины республиканцев вступили бы в партию Трампа

22.02.2021, 19:44, Новости дня

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В США почти половина республиканцев поддержала бы Трампа, если бы он решил создать свою собственную партию, передаёт NBC News со ссылкой на опрос USA Today. Больше половины опрошенных также считают, что зачинщиками погромов 6 января является движение «Антифа», при этом подавляющее большинство не одобряет импичмент Дональда Трампа и списывает его на политический расчёт сенаторов.

ЧАК ТОДД, ведущий NBC Meet the Press: Сьюзан, вы пришли с какими-то материалами, вы пришли с какими-то объяснениями. USA Today опубликовала новые данные опросов среди сторонников Трампа, и я хочу несколько процитировать. Прежде всего, что случилось 6 января? Среди сторонников Трампа значительное большинство считает, что это была «вдохновлённая «Антифа» атака», а не нападение сторонников Трампа. Затем вы спрашиваете о третьей партии — если бы Дональд Трамп сформировал третью партию среди голосовавших за него. В целом где-то примерно половина (46%) поддержали бы эту партию Трампа, около четверти по-прежнему поддержали Республиканскую партию, а ещё одна четверть — чуть больше четверти — не решила, кому отдать голос. Сьюзан, согласно этому опросу, прямо сейчас Дональд Трамп держит партию в достаточно железной хватке и, возможно, к досаде мистера Хёрда.

СЬЮЗАН ПЕЙДЖ, глава вашингтонского бюро USA Today: Да, да, и хочу внести ясность — нет никаких доказательств, что за атакой на Капитолий 6 января стояла «Антифа» — даже президент Трамп не спорит с этим. В этом опросе мы выяснили, что в случае формирования третьей партии почти в два раза больше республиканцев вступили бы в партию Трампа, а не за Республиканскую партию, однако Дональду Трампу не нужно этого делать, потому что он уже подчинил себе эту партию. Мы видели, что даже если Трамп, как заявил Уилл Хёрд, «возглавлял потерю контроля над Белым домом и Сенатом», именно республиканцы, которые выигрывали выборы, находятся в большей опасности. Ещё одни цифры: мы выяснили, что к республиканским чиновникам, которые каким-либо образом хотят критиковать Трампа, испытывают мало терпения. Восемь из десяти республиканцев заявили, что они с меньшей вероятностью проголосуют за кандидата от республиканцев, если он или она голосовал (или голосовала. — ИноТВ) за импичмент. Восемь из десяти сомневаются в том, что сенаторы голосовали по совести, когда голосовали за импичмент. По их словам, вместо этого за действиями сенаторов стоит политический расчёт.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года