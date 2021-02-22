 

ЕС решил ввести новые санкции против РФ в течение недели

22.02.2021, 19:42, Новости дня
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Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о новых санкциях в отношении тех, кто, по их мнению, ответственен за арест блогера Алексея Навального, сообщил европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю», – передает заявление Борреля ТАСС.

Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Боррель говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.

Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания блогеру предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.



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