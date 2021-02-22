ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России

22.02.2021, 17:00, Новости дня

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Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции, рассказал источник Reuters.

«Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», – цитирует сообщение ТАСС.

По данным Reuters, под санкции могут попасть глава Следственного комитета России, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией. Всем им будет запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить деньги в европейских банках.

Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава еровпейской дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет.

Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.