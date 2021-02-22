Онлайн-урок «Дальневосточная победа Красной Армии» посмотрели 25 тыс. школьников

22.02.2021, 17:00, Новости дня

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«Российское движение школьников» (РДШ) провело всероссийский открытый урок «Дальневосточная победа Красной Армии». Его провели аспирант Центра военной истории РФ ИРИ РАН Иван Кулаков и руководитель направления по взаимодействию с научными и образовательными учреждениями «Поискового движения России» Павел Корсаков.

Открытый урок в онлайн-режиме в официальном сообществе РДШ во «ВКонтакте» посмотрели более 25 тыс. школьников, пишет «Ридус».

В ходе открытого урока школьники узнали, как советскому командованию в кратчайшие сроки удалось перебросить к дальневосточным рубежам колоссальную группировку войск, какие основные операции были проведены в ходе Советско-японской войны, а также как стремительное наступление советских войск менее чем за месяц привело к окончательному поражению Японии.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента РФ 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент РДШ объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов страны и реализует 27 федеральных проектов различной направленности.