 

В Новосибирске разработали уникальную зарядную станцию для электромобилей

22.02.2021, 16:56, Новости дня
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Создание инфраструктуры зарядных станций для электромобилей требует огромных капиталовложений. Более дешевое и доступное решение проблемы предложили ученые из Новосибирского государственного технического университета.

Они напомнили, что в больших городах уже давно работает электротранспорт, ходят троллейбусы и трамваи, питание которых происходит от электрических контактных линий. Почему бы не использовать и для зарядки электромобилей на аккумуляторах тоже? Ведь провода-то уже протянуты по всему городу!

Результатом станет простое и дешевое решение сложной проблемы. Кстати, предложенный новосибирцами прототип электрозаправки заряжает батарею машины на 80% всего за 30 минут.



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