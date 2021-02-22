ЕС согласовал введение новых санкций против РФ из-за Навального – СМИ

22.02.2021, 16:52, Новости дня

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Министры иностранных дел стран– членов Европейского союза согласились ввести санкции в отношении России в ответ на арест оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили агентства Reuters и DPA, ссылаясь на источники.

По данным источников Reuters, в список попали глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, директор Национальной гвардии России Виктор Золотов и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по Навальному, отмечает “Немецкая волна”.

Новые санкции против РФ накануне заседания министров также анонсировал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

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