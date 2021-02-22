 

Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19

22.02.2021, 16:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Белоруссия получит свою вакцину от коронавируса к осени, сообщил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас Минск активно закупает препараты от COVID-19 у России. Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V»самая эффективная в мире, как бы ее кто «ни троллил». В свою очередь Путин отметил, что Москва передала Белоруссии технологии российских вакцин, их производство стартует в марте. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Первую партию (вакцин) поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки», – сказал российский президент.

«Это серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией», – ответил Лукашенко.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Гражданина США заподозрили в «минировании» ГБР Украины

25.08 / Члена координационного совета белорусской оппозиции Ковалькову перевели в изолятор на Окрестина

20.02 / Невзоров озвучил вопрос, который, по его мнению, никогда не зададут Путину

29.06 / Ссора соседок из-за забора закончила нападением с вилами

28.10 / Отношения обречены на ухудшение — впервые за 30 лет Москва ничего не ждёт от американских выборов

16.01 / Mitsubishi определились с датой выхода нового Outlander

15.12 / В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

10.11 / Депутатам Верховной Рады купили 14 Toyota Camry за 13 млн грн

03.07 / Общество: В деле о ДТП с участием Ефремова начали искать женщину

14.12 / Лысого назначили руководителем Госуправления делами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска