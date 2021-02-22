Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

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22.02.2021, 16:06, Новости дня
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Космический грузовой корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станцией (МКС), на стыковку понадобилось два часа и 38 минут.

Захват корабля дистанционным манипулятором совершил японский астронавт Соити Ногути. Благодаря кораблю Cygnus на борт МКС было доставлено 3,7 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований, передает ТАСС.

Среди прочего на МКС был доставлен суперкомпьютер SBC-2. Его создали специалисты компании Hewlett-Packard и инженеры NASA. Первая версия компьютера SBC-1 была установлена на МКС еще в 2017 году для проверки, сможет ли он выполнять свой функционал в условиях невесомости. Также на борт были доставлены приборы для изучения преимуществ создания искусственной сетчатки глаза в космосе, изучения изменения мышечной структуры у червей, приборы для выращивания высококачественных кристаллов белка, а также систему обнаружения радиации и регенеративную систему жизнеобеспечения, микроспутники, которые были созданы учащимися из США и ОАЭ. Корабль будет загружен мусором и отстыкуется от МКС в мае. Позднее он сгорит в плотных слоях атмосферы.

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала к МКС в октябре прошлого года. Ракета оснащена российскими двигателями РД-181. До 2024 года, должно быть проведено минимум шесть запусков грузовых кораблей Cygnus.



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