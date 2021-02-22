 

Компания Samsung создала первую компьютерную память с ИИ

22.02.2021, 16:02, Новости дня
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Стало известно об очередном технологическом прорыве, обеспеченном специалистами южнокорейской компании Samsung. Им удалось разработать первую в истории компьютерную память с интегрированным искусственным интеллектом. Разработка получила название HBM-PIM.

Как поясняют эксперты, такой продукт обладает очень высокой производительностью. Кроме того, использование памяти нового типа гарантирует экономию электроэнергии, что особенно важно для работы устройств в автономном режиме.

HBM-PIM способен обрабатывать большие объемы данных, не распределяя их по блокам, как это происходит во всех современных устройствах, а анализируя информацию в целом, что позволяет экономить время. Для этого и понадобился искусственный интеллект.



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