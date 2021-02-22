В новых iPhone 13 не будет функции Face ID

22.02.2021, 16:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вполне вероятно, что компания Apple откажется от функции Face ID в новых моделях смартфонов из линейки iPhone 13. Как стало известно из достоверных источников, гаджеты в такой комплектации уже готовит к выпуску.

По мнению экспертов, разработчик готов отказаться от Face ID, так как данная функция не вполне себя оправдала. Она даже создала некоторые проблемы в виде так называемой челки, от которой теперь можно будет избавиться.

Информация пока не подтверждена официально, говорят эксперты, так как она носит исключительно инсайдерский характер. Однако все это очень похоже на правду, уточняют специалисты. В конце концов, сами смартфоны и их пользователи от этого не очень-то пострадают. Ведь существуют и более надежные способы идентификации.