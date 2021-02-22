 

Российский ударный беспилотник «Орион-Э» впервые представили за рубежом

22.02.2021, 15:12, Новости дня
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На международной выставке вооружений IDEX 2021, проходящей в Абу-Даби, показали первый российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) экспортного назначения «Орион-Э» – это первая презентация беспилотника за рубежом, сообщил представитель компании-производителя АО «Кронштадт».

В ходе выставки была продемонстрирована модель «Орион-Э», оснащенная средствами поражения, передает ТАСС.

Как рассказал представитель АО «Кронштадт», БЛА состоит полностью из российских комплектующих. Наземная станция управления (НСУ) позволяет контролировать как ударные, так и разведывательные беспилотники в едином контуре, отметил он. Также, по его словам, «Кронштадт» ведет разработку универсальной НСУ, позволяющей применять любые типы БЛА.

О начале испытаний «Ориона» сообщалось в мае 2016 года. В марте 2017 года «Орион» попал на спутниковые снимки ресурса Terraserver.com – ранее его изображение не публиковалось. В июле 2017 года беспилотник «Орион» решили сделать ударным.



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