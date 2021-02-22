 

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

22.02.2021, 15:04, Новости дня
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“Газпром” сократил транзит природного газа по территории Украины до минимума за последние 12 месяцев. Об этом пишет российский “Интерфакс”.

Это произошло на фоне небывало теплого воздуха, который фиксируют в Европе после морозного фронта, отмечает агентство.

По его данным, первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была со средним уровнем в 119 млн м³ в сутки. 17 февраля этот показатель упал к 95 млн м³, а на 20 февраля прокачка газа составляла уже 67 млн м³ в сутки – это минимум за последний год.

Меньше было в январе 2020 года в преддверии переговоров по заключению нового транзитного контракта между НАК “Нафтогаз України” и “Газпромом”, отмечает “Интерфакс”. На февраль у “Газпрома” на долгосрочной и краткосрочной основе законтрактован транзит на 124,2 млн м³ газа.

30 декабря 2019 года НАК “Нафтогаз України” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самым низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января в ООО “Оператор ГТС Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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