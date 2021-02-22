Решетник покрестил трехмесячного сына

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22.02.2021, 15:04, Новости дня
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Украинский телеведущий и многодетный отец Григорий Решетник 20 февраля в Instagram разместил снимки, сделанные во время крещения его младшего сына – трехмесячного Александра. 

Ведущий отметил, что обряд проходил в Соборе Воскресения Христова украинской греко-католической церкви в Киеве.

“Покрестили нашего самого младшего”, – подписал публикацию ведущий.

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Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном канале. В настоящее время является ведущим шоу “Холостячка”, премьера которого состоится этой осенью.

28 ноября 2020 года Решетник стал многодетным отцом – его жена Кристина в этот день родила третьего сына Александра. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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