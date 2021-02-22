“Государство будет вкладывать миллиарды”. Зеленский рассказал, сколько культурных объектов в Украине отреставрируют за три года

22.02.2021, 15:04, Новости дня

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В Украине за три года в рамках государственной программы “Большая реставрация” собираются отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме “Украина 30. Инфраструктура” 22 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В этом году мы начали программу “Большая реставрация”. Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине”, – сообщил Зеленский.

В комментарии журналистам он допустил вариант концессии объектов исторического и культурного наследия (в условиях концессии инвестор получает возможность эксплуатировать культурный объект и получать доход. – “ГОРДОН”).

“Есть много форматов. Также мы рассматриваем концессии. Точно есть такая программа. Мы разрабатываем, какие именно памятники истории и культуры можно рассматривать как концессионный проект. Что касается 300 млн грн, то это первые деньги, которые понадобятся на подготовку документов проектов. Государство будет вкладывать миллиарды, но они поступят из других направлений, других бюджетных программ. Но сначала нужно сделать проект для этих реставрационных памятников”, – пояснил он.

Реставрационные программы идут столетиями по всему миру, уверен глава государства.

“Программа, которую мы начинаем в Украине, не будет останавливаться. Она будет идти долго, поскольку у нас много исторических памятников. Все это отреставрировать за три, пять, 10 лет просто невозможно. За пять – 10 лет я уверен, мы обновим для туризма основные важные “исторические магниты”, а все государство – это большая работа впереди. Главное, что мы ее начали”, – сказал президент.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 17 февраля в интервью LB.ua говорил, что в 2021 году на программу “Большая реставрация” заложили 2 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн – это ожидаемые поступления от игорной деятельности, а 300 млн грн – из общего фонда госбюджета, которые начнут использовать в ближайшее время.

По его словам, уже составлен предварительный список объектов, он должен пройти экспертный совет.

“У ряда этих проектов уже есть необходимая проектная документация, которая позволит начать работы немедленно. По видению президента и министерства, программа должна охватить все регионы страны, не только Киев и Львов”, – говорил министр.

Ткаченко сказал, что программа “Большая реставрация” рассчитана минимум на три-четыре года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 19 февраля, у себя в Telegram писал, что поручил Министерству финансов и Министерству культуры и информационной политики Украины поработать над финансовыми вопросами, связанными с программой “Большая реставрация”.

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