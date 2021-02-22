 

В Кызыле 16 человек пострадали в ДТП

22.02.2021, 14:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Кызыле 16 человек, среди которых 11 детей, были госпитализированы, сообщили в экстренных службах.

По данным экстренных служб, в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали 11 детей. В лечебное учреждение доставлены 16 человек (в том числе 11 детей), передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате столкновения легкового автомобиля Honda Orthia и микроавтобуса Toyota Hiace один человек погиб и девять пострадали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Алиев предъявил ультиматум Армении

21.10 / Постпред США при НАТО заявила о возможности скорого соглашения по СНВ-3

24.06 / Боровичи – город трудовой доблести

24.09 / МИД назвал фантасмагорическими заявления Зеленского о «планах» РФ по переделу мира

27.01 / Sky News – «средневековая чума» — в Бразилии опасаются ухудшения и без того тяжёлого положения из-за коронавируса

27.07 / Классным руководителям назначили дополнительные выплаты

20.12 / BFM TV – Швеция впервые с начала пандемии рекомендует носить маски в общественном транспорте

23.01 / Российские силовики отпустили задержанную на акции протеста жену Навального

04.09 / Российские учителя пожаловались на новые условия работы на фоне COVID

21.09 / На протестах в Беларуси сегодня задержано более 230 человек – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска