В Кызыле 16 человек пострадали в ДТП

22.02.2021, 14:18, Новости дня

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После столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Кызыле 16 человек, среди которых 11 детей, были госпитализированы, сообщили в экстренных службах.

По данным экстренных служб, в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали 11 детей. В лечебное учреждение доставлены 16 человек (в том числе 11 детей), передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате столкновения легкового автомобиля Honda Orthia и микроавтобуса Toyota Hiace один человек погиб и девять пострадали.