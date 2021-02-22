Россия и Иордания договорились о локализации производства ракет «Корнет»

22.02.2021, 13:24, Новости дня

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«Рособоронэкспорт» и иорданская компания договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса «Корнет-Э», предназначенного для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой, сообщил официальный представитель РОЭ.

«В ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК «Корнет-Э», – цитирует РИА «Новости» представителя.

ПТРК «Корнет-Э» предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километра.

Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 «Нашшаб». Также РФ модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» впервые представит экспортно-ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг» на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля.