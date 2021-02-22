Мнения: ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

22.02.2021, 12:30, Новости дня

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На днях Евросоюз введет новые санкции против Российской Федерации – на этот раз из-за «дела Навального». Все последние недели отдельные товарищи, которые нам не товарищи (как россияне, так и представители ЕС) пугали Москву тем, что всё, терпение Брюсселя закончилось. Утверждали, что Евросоюз готов перейти к настоящим, взрослым санкциям, которые всерьез ударят по экономике РФ. В том числе и остановят строительство Северного Потока-2.

На днях Евросоюз введет новые санкции против Российской Федерации – на этот раз из-за «дела Навального». Все последние недели отдельные товарищи, которые нам не товарищи (как россияне, так и представители ЕС) пугали Москву тем, что всё, терпение Брюсселя закончилось. Утверждали, что Евросоюз готов перейти к настоящим, взрослым санкциям, которые всерьез ударят по экономике РФ. В том числе и остановят строительство Северного Потока-2.

Однако на самом деле все оказалось гораздо проще. Западные СМИ (например, агентство Bloomberg) с сожалением пишут, что по вопросу введения серьезных санкций против российского бизнеса и экономики «в европейских товарищах согласья нет». И личная просьба сторонников Навального ввести ограничения против ряда отечественных олигархов не растопили сердца европейских бюрократов. Все потому, что ряд стран ЕС отказываются сжигать мосты с Россией.

Само агентство Bloomberg приводит геополитическое объяснение – якобы ухудшение отношений между ЕС и РФ приведет лишь к усилению влияния Китая в российских коридорах власти.

Есть и другое геополитическое объяснение – Евросоюз услышал ультиматум Сергея Лаврова и не захотел, чтобы Москва полностью разорвала с ним отношения. Ведь в этом случае Евросоюз – каким бы это смешным ни показалось – будет ввергнут в изоляцию. Без взаимодействия с Россией Брюссель не сможет защитить свои интересы ни в Сирии, ни на Кавказе, ни, тем более, на Украине. О всякой геополитической субъектности Европе придется забыть (вера в то, что эти интересы будут учитывать США, сохранилась лишь у самых отъявленных оптимистов и атлантистов).

Есть и политическое объяснение. Изгнание РФ из Совета Европы и других паневропейских структур лишит европейские элиты возможности хоть как-то влиять на российскую внутреннюю политику через правозащитные механизмы. Наконец, есть экономические ограничения. Например, закрытие СП-2 ударит не только и не столько по России, сколько по интересам ЕС – в данном случае лишит ее безопасных поставок дешевого газа, а также приведет к необходимости выплачивать миллиарды евро штрафов.

Так что в Европе решили проявить благоразумие и сосредоточиться лишь на действиях против «лиц, причастных к действиям против Алексея Навального». Сейчас страны-члены ЕС составляют свои списки этих лиц, затем будут их согласовывать и объявлять о введении санкций. В итоге замах, как обычно, окажется на рубль, а удар – на копейку.

Возвращение в Европу

К сожалению, благоразумие Европы на этом заканчивается. Оно не доходит до уровня готовности выходить из этой безумной санкционной карусели.

Казалось бы, всем должны быть понятно, что санкции против Москвы не работают – Кремль не собирается менять свое внешнеполитическое и внутриполитическое поведение и не станет отказываться от собственного видения национальных интересов. А, значит, единственным вариантом для ЕС повлиять на это поведение является какой-нибудь аналог политики «Солнечного Света» (корейское выражение, когда исходящее от игрока тепло заставляет другого снять броню). То есть нормализация российско-европейских отношений – восстановление нормальной торговли и инвестиций, которые приведут к росту российского среднего класса – а, значит, и к усилению позиций российских либералов.

Однако реализовать эту простейшую стратегию Брюссель не в силах. И дело не в том, что для принятия решений в ЕС нужен консенсус – тут-то как раз он не нужен. Для того, чтобы не вводить новые санкции против РФ или не продлевать старые (за Крым и Донбасс) достаточно лишь одного единственного европейского голоса против. Дело в том, что европейские лидеры – та же Германия – боятся этот голос подать. Ведь в этом случае исчезнет даже призрак европейского единства (ряд стран типа Польши будут биться в истерике, возмущаться и утверждать, что ЕС «предал Украину и весь западный мир», «капитулировал перед Путиным»), а также – и это главное – будут недовольны Соединенные Штаты.

Несмотря на то, что Джозеф Байден назначил на роль главного соперника США Китай, задачу сдерживания Москвы «по всем фронтам» никто не отменял. Выступив на Мюнхенской конференции по безопасности, американский президент провозгласил «возвращение Америки в Европу», обвинил Россию в попытках ослабить трансатлантические связи и добавил, что в рамках укрепления этих связей «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США». В переводе на русский язык это означает, что тот европейский игрок, который рискнет отказаться от санкционного подхода, будет объявлен врагом либерального мира – со всеми вытекающими и вылетающими со своих постов.

Повод придумают

В свою очередь, РФ ничем не может помочь ЕС в смысле соскакивания с этой карусели. Да, отдельные отечественные не-товарищи пишут, что Кремль должен вести себя взвешенно, не давать поводы для введения санкций – однако РФ и не дает. Уже как минимум несколько лет Москва не делает ничего такого, за что против нас можно вводить санкции. РФ не присоединяет Донбасс. РФ не закрывает антигосударственные СМИ (большой привет тут, кстати, Украине). РФ не разрывает в одностороннем порядке стратегические соглашения (большой привет уходит в США). РФ не вмешивается в европейские или американские выборы и вообще во внутриполитические дела Запада (в отличие от стран Запада, вмешивающихся в дела российские).

Однако взвешенное поведение РФ никого не волнует – если нет причины для санкций, то их нужно придумать. Например, рассказать об очередном вмешательстве РФ во внутренние дела США или устроить аферу под названием «отравление Навального Новичком». Что, собственно, и делается – а затем используется для продолжения бессмысленной санкционной политики.

А значит у Москвы есть лишь один выход. Продолжать вести себя трезво, но при этом ничего – абсолютно ничего – не уступать Западу ради «смягчения» или «невведения» санкций. Ведь если сегодня, например, пойти на поводу у глупцов, коллаборантов и истеричек, утверждающих: «отпустите Навального – спасете Северный поток-2», то это лишь усилит накал санкций. Ведь ЕС поймет, что санкции работают, что РФ отступает. А значит, посчитают в Брюсселе, нужно и можно поднять планку санкционного давления. И тогда уже наступит очередь не персональных, а экономических санкций.

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