Зеленский понадеялся на получение средств МВФ без выполнения требований

22.02.2021, 12:30, Новости дня

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Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Программу МВФ никакую не закрыла [для Киева], мы находимся в программе. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения с МВФ», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства из-за некоторых вещей. «Например, по юридическому направлению – закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто… Мы рассчитываем на эти деньги. Я уверен в этом (что до конца года Киев получит деньги от МВФ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» президента Украины.

Также, по словам Зеленского, Киев должен принять еще ряд законопроектов в экономической сфере. Он отметил, что у него есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия. «Есть много правок о Высшем совете правосудия, есть вопросы Конституционного суда. Мы должны создать законопроект, который потом Конституционный суд признает соответствующим конституции», – сказал украинский президент, отвечая на вопрос, что его не устраивает в требованиях фонда.

Ранее опрошенные эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием».

Напомним, внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом.

До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.

В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, … (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.