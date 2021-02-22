 

Кабмин упростил банкам доступ к программе «Семейная ипотека»

22.02.2021, 11:36, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому большее число банков смогут выдавать льготные кредиты для покупки жилья по программе «Семейная ипотека», сообщили в пресс-службе кабмина.

«Ранее участниками программы могли стать только кредитные организации, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Перераспределение финансирования также проходило внутри круга первоначальных участников. Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, это ограничение отменяет», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Также функции оператора программы будет исполнять акционерное общество «ДОМ,РФ», а не Минфин.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов.

За время действия программы «Семейная ипотека под 6% годовых» было выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году – 4,9 млрд рублей.

Напомним, в правительстве допустили продление льготной ипотеки после 2024 года.



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