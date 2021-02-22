В ООН предупредили об опасности массового сбора цифровых данных

22.02.2021, 11:36, Новости дня

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил об опасности массового сбора цифровых данных, который спровоцировала пандемия коронавируса, отметив, что она также привела к росту числа нарушений прав человека в мире.

«Информационное освещение пандемии COVID-19 вызывает обеспокоенность в более общем плане в том, что касается все более широкого проникновения цифровых платформ, использования данных и злоупотребления ими. О каждом из нас собирается огромный массив информации. Однако у нас нет реального доступа к этому массиву. Мы не знаем, как эта информация собрана, кем она собрана и для каких целей», – сказал он, выступая на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает РИА «Новости».

По словам Гутерреша, эти данные используются в коммерческих целях, в том числе для рекламы и маркетинга, формируются определенные поведенческие модели, что приводит к созданию новых бизнес-моделей и совершенно новых отраслей предпринимательства, которые способствуют все большей концентрации богатства и усилению неравенства. «Правительства могут использовать эти данные для контроля над поведением своих собственных граждан, нарушая при этом права человека отдельных лиц или целых групп. Все это не научная фантастика и не антиутопический прогноз на XXII век. Это происходит здесь и сейчас. И это требует серьезного обсуждения», – подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш также считает, что пандемия коронавируса привела к росту числа нарушений прав человека в мире. «Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека – гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений», – сказал он.

По словам генсека, потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей вверх дном. Последствия пандемии больше всего ударило по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам. С проблемами столкнулись и подростки, которые не могут посещать школу и имеют ограниченный доступ к техническим средствам. В мире начался рост крайней нищеты.

Генсек напомнил, что правозащитники, журналисты, адвокаты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержаниям, судебному преследованию и запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. А связанные с пандемией ограничения используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает гражданам право обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта неправомерной обработки этих данных.

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Путин призвал правозащитников заняться защитой персональных данных, поскольку эта тема очень беспокоит россиян. На прошлой неделе член СПЧ Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах.