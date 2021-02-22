Бойцы немецкого спецназа едва не спровоцировали дипломатический скандал между ФРГ и США

22.02.2021, 10:44, Новости дня

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Странное поведение двух бойцов немецкого спецназа, находившихся на учениях в Аризоне, едва не привело к дипломатическому скандалу, пишет Der Spiegel. Посещая местную клинику, спецназовцы отказались показывать паспорта, предъявляя в ответ приказ НАТО. В итоге сотрудники клиники приняли бойцов за террористов и предупредили ФБР, после чего ситуацию пришлось срочно улаживать на дипломатическом уровне.



Reuters

Излишне скрытное поведение двух бойцов из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в США, привело к дипломатическим осложнениям, пишет Der Spiegel.

Как пишет издание, с начала года подразделение спецназа бундесвера проводит парашютные учения в Аризоне. Два бойца из подразделения отправились в местный госпиталь, чтобы разузнать, смогут ли здесь оказать помощь немецким солдатам в случае происшествий или заболевания коронавирусом. Der Spiegel отмечает, что такие проверки являются обычным делом, однако бойцы немецкого спецназа повели себя весьма странно.

Они не захотели раскрыть перед персоналом клиники свои личности, пишет издание. Вместо того, чтобы показать паспорта, они продемонстрировали приказ НАТО, который не был очень информативен для персонала госпиталя.

Поведение солдат было столь подозрительным, что сотрудники клиники даже сообщили в ФБР, отмечает Der Spiegel. Они приняли бойцов спецназа за террористов, готовивших атаку на госпиталь. Спецслужбы провели быстрое расследование: ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там, ввиду высокой секретности, не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Лишь после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.

Анекдотичность случая заключается ещё и в том, что учения немецкого спецназа в США уже давно не являются тайной, отмечает издание. Манёвры не раз посещали журналисты, а сам бундесвер использовал изображения прыгающих с парашютом бойцов спецназа в своём ролике на Youtube.